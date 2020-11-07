Рекордные более 126 тысяч случаев коронавируса выявлены в США за сутки
Анна Светлова
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В США за минувшие сутки выявлено рекордные 126 480 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 740 073 случаев заболевания.
За минувшие сутки в Соединенных Штатах скончались 1146 пациентов с COVID-19, всего — 236 099. При этом вылечился 3 810 791 заразившийся.
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