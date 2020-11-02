Ограничения на подачу воды в Крыму могут остаться до конца 2021 года

Губернатор республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ограничения на подачу питьевой воды из-за засухи в некоторых населенных пунктах полуострова могут сохраниться до декабря 2021 года, передает ТАСС

«До декабря 2021 года планируем выйти из всех графиков — это в самом худшем варианте, если ни одной капли воды не будет», — сказал Аксенов.

Он добавил, что несмотря на слухи, специалисты не обнаружили никаких запасов воды в пригороде Симферополя. Власти продолжат работу над организацией подачи воды из трех скважин в других частях региона.

«Много рассказов, что там какие-то миллионы кубометров. Кто только не рассказывает, а когда доходит до дела — покажите, где? Оказывается, что все совсем не так», — отметил губернатор.

С 7 сентября в 39 населенных пунктах Крыма действует третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Питьевая вода подается строго по расписанию.

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