Онколог призвала женщин не сидеть на диетах

Заведующая Национальным центром онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена, президент Российской ассоциации маммологов Надежда Рожкова призвала женщин не сидеть на диетах.

По ее словам, женщина, соблюдающая жесткие правила пищевого поведения, находится в стрессовом состоянии и мучает себя. Когда диета завершается, худеющая вновь набирает вес, отметила специалист.

«Ожирение — это очень плохой фактор, он действительно способствует развитию рака, но я не сторонник того, чтобы придерживаться каких-то диет», — заявила Рожкова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Доктор уточнила, что можно не отказываться от любимых продуктов, а есть их в малых количествах, чтобы калории успевали «сгореть» и при этом дать энергию.

Она добавила, что длительное пребывание в стрессе может поспособствовать появлению злокачественных новообразований.

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