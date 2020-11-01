В России проведено более 61 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели более 61 млн тестов на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Из них за прошедшие сутки было сделано 587 тыс. исследований.

Также сообщается, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус на сегодняшний день остаются 389,6 тысяч человек.

По последним данным, в России зафиксировано 1 636 781 заболевших COVID-19, 28 235 из которых с летальным исходом.

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