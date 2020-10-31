Эксперты рассказали, чем отличается передача коронавируса и гриппа

Американское издание Huffington Post рассказало, чем отличается передача коронавируса и гриппа.

Эксперты отмечают, что в основном вирусы распространяются, когда много людей собираются в одном месте. Однако, иммунитет к коронавирусу у населения меньше.

Кроме того, из-за длительного инкубационного периода у коронавируса носители могут заражать других, но не иметь симптомов. У гриппа такой период длится меньше, потому что заболевание проявляет себя через три дня.

Также индекс репродукции гриппа оценивается в 1-1,3 человека, в то время как заразившийся коронавирусом может передать вирус десяти и более людям.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, почти 33 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Звуки инфекции: нейросеть определила коронавирус по кашлю

— Находящиеся на самоизоляции жители Подмосковья смогут оформить больничный из дома

— Ученые научились выявлять коронавирус с помощью фитнес-браслета