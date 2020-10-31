Метеорологи пообещали россиянам теплую зиму

В большинстве регионов России ожидается теплая зима, однако это не исключает периодических морозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в декабре температура будет выше нормы, особенно на севере европейской части России, а также в северной половине западной Сибири, Якутии и Красноярского края.

В январе тоже ожидается теплая погода в большинстве регионов, в частности, в южной части европейской России.

При этом в феврале повышенная температура будет держаться во всей европейской части страны. В остальных регионах значения будут около нормы.

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