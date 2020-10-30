Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 17 человек

Число жертв крупного землетрясения в турецком Измире увеличилось на пять человек. Об этом сообщает CNN Turk.

Общее число погибших составило 17 граждан.

При этом пострадавшими в результате ЧП стали 709 человек. В зоне обрушений продолжается спасательная операция. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите. После случившегося в Измире была затоплена часть улиц, а также разрушено не менее 20 зданий.

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