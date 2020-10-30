В Греции в результате землетрясения пострадали около 20 человек

В Греции в результате крупного землетрясения на острове Самос пострадали около 20 человек. Об этом сообщает общественное телевидение Греции ERT.

При этом двое из пострадавших, 17-летний подросток и 63-летняя женщина, получившие серьезные переломы, были перевезены в Афины.

В больнице на острове Самос остаются семь граждан. Еще десятерым пострадавшим первая помощь была оказана на месте.

Кроме того, жертвами землетрясения стали школьники 15 и 17 лет.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите. После случившегося в Измире была затоплена часть улиц, а также разрушено не менее 20 зданий.

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