Режим ЧС в Чехии продлили до 20 ноября на фоне COVID-19

Чешский парламент принял решение о продлении режима ЧС в стране на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

Прошлое решение об установлении данного режима было принято сроком на 30 дней до 5 ноября.

Дальнейшее продление режима ЧС было согласовано до 20 ноября. При этом в ходе обсуждения было отклонено предложение оппозиционных партий об установлении режима до 3 декабря.

На данный момент в стране числится 178 578 активных случаев заражения коронавирусом. Среди них 6 604 человека госпитализированы, а 1 031 пациент находится в тяжелом состоянии.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 45 млн заболевших, почти 33 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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