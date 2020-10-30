Число пострадавших при землетрясении в Турции выросло до 257
Правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции обновило данные о погибших и пострадавших в результате землетрясения в Измире, передает Sozcu.
По последней информации, шесть человек погибли и 257 получили ранения.
Спасатели вытащили из-под обломков 70 человек.
30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.
В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.
В городе Неон-Карловаси на Самосе рухнула церковь Божьей Матери. На других зданиях острова тоже есть серьезные повреждения. Землетрясение ощущалось и в Афинах. По последним данным, на Самосе погибли два подростка, еще четыре человека пострадали.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Есть погибшие: последствия землетрясения в Турции
— АТОР: свыше 100 российских туристов могут находиться в турецком Измире
— Сейсмологи зафиксировали не менее 21 афтершока на западе Турции