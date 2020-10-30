Лукашенко: силовики будут действовать решительно в отношении участников беспорядков

Белорусский президент Александр Лукашенко предупредил, что силовики будут действовать решительно по отношению к участникам беспорядков, передает госагентство БелТА.

По словам главы государства, с 30 октября в стране начинает использоваться новый подход к участникам беспорядков.

«Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все, нам отступать некуда», — заключил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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