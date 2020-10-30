Россияне назвали страны, в которых хотели бы переждать пандемию

Российские туристы признались, в каких странах хотели бы переждать вторую волну коронавируса. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на данные OneTwoTrip.

56% из 4300 опрошенных пользователей хотели бы в этот период быть в теплых странах, в том числе в Таиланде (9%), Индонезии (8%), Турции (7%).

Также россияне отметили Испанию, Италию, США, Португалию, Грузию, Кубу, ОАЭ, Вьетнам, Канаду и Грецию. Россию на период пандемии выбрали всего 5% респондентов.

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