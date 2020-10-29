Немецкие власти не исключают версию теракта после наезда машины на пешеходов

Власти Германии рассматривают версию теракта в ходе расследования наезда машины на пешеходов в Кемпене. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако при этом сотрудники правоохранительных органов отмечают, что пока все данные указывают на то, что произошедшее является именно ДТП.

«Пока нет ни одного признака того, что речь идет о чем-то ином, кроме ДТП», — сказала представительница полиции.

Ранее газета Bild сообщила, что в немецком городе Кемпен автомобиль въехал в группу пешеходов. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

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