Молодая читинка организовала гей-клуб и получила четыре года колонии

Илья Питалев/РИА Новости

В Чите 23-летней девушке вынесли приговор за организацию гей («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-клуба. Об этом сообщает «Чита.ру».

Все началось 26 октября 2024 года — в клубе «Джексон» на улице Петровско-Заводской прошел рейд, в котором участвовали также активисты движения «Русская община». В заведение можно было попасть только по звонку и после фейс-контроля. Правоохранители уложили посетителей на пол — среди них были молодые люди в платьях.

По данным полиции, девушка была организатором работы клуба: проводила мероприятия и администрировала группу в соцсетях. Ее действия квалифицировали как организацию деятельности экстремистской организации. До вынесения приговора она находилась под домашним арестом. Знакомые девушки рассказывали, что сначала она работала диджеем, а после покупки заведения занялась управлением и костюмами.

Суд приговорил девушку к четырем годам колонии общего режима. Также ей на четыре года запрещено руководить общественными организациями и администрировать страницы в интернете. После освобождения для нее также установлено полтора года ограничения свободы.

Ранее россиянина приговорили к 14 годам колонии за перевод 13 тысяч рублей.

 
