В Нидерландах задержали подростков по подозрению в подготовке теракта

Задержанных у синагоги в Нидерландах подростков подозревают в подготовке теракта

Двое подростков, задержанных в нидерландском городе Хемстеде, подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщили в прокуратуре страны.

Речь идет о молодых людях 14 и 17 лет, суд арестовал их на две недели. По данным ведомства, они хотели организовать взрыв или поджог синагоги.

Во время задержания у молодых людей изъяли мощные пиротехнические изделия. В данный момент расследование продолжается, подробности не раскрываются в интересах следствия.

12 марта неизвестный на грузовике протаранил синагогу и устроил стрельбу в американском городе Уэст-Блумфилд, штат Мичиган. В связи со случившимся граждан попросили не приближаться к месту происшествия. Позднее стало известно, что подозреваемый был ликвидирован, а в его машине обнаружили взрывчатку. Позже личность террориста удалось установить — им оказался уроженец Ливана 41-летний Айман Мохамад Газали, потерявший свою семью в результате удара Израиля по их дому в Ливане.

Ранее в Бельгии произошел взрыв рядом с синагогой.