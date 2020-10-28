В Москве режим удаленной работы продлили до конца ноября

Режим удаленной работы в Москве продлен до 29 ноября. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, требование к компаниям перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября.

Собянин отметил, что согласно отчетности, полученной правительством Москвы, на дистанционный режим работы в столице перешли более 1,22 млн человек. При этом количество пассажиров в транспорте снизилось примерно на 40%.

Городские контрольные органы продолжат контроль соблюдения требования об удаленной работе, отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что необходимости вводить новые ограничения на сегодняшний день нет, однако их смягчение пока преждевременно, так как может привести к дестабилизации ситуации.