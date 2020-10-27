Вакцину «ЭпиВакКорона» испытают на людях с хроническими болезнями

Добровольцы с хроническими заболеваниями смогут поучаствовать в пострегистрационных испытаниях российской вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как уточняется, всего должно пройти несколько пострегистрационных исследований «ЭпиВакКороны»: среди людей старше 18 лет здоровых и имеющих хронические заболевания.

«На ограниченной выборке в 3000 человек и на расширенной выборке в 40 тысяч человек; среди 150 человек старше 60 лет; и среди детского населения в возрасте 14-17 лет», — говорится в сообщении.

Набирать добровольцев будут после получения разрешения на проведение пострегистрационных клинических исследований.

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