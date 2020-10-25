СК возбудил дело после стрельбы по подросткам в Волгограде

Уголовное дело возбудили против жителя Волгограда, который открыл стрельбу по подросткам, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК России по региону.

24 октября полиция задержала нетрезвого жителя Волгограда, который выстрелил из ружья по подросткам с балкона пятого этажа. В результате двое детей получили синяки и ссадины. Полиция изъяла у задержанного ружье и патроны, заряженные, по предварительным данным, солью.

Дело в отношении 51-летнего местного жителя заведено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

По данным ведомства, между компанией подростков и мужчиной произошел конфликт, и он решил наказать школьников. По словам подозреваемого, дети ему нагрубили.

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— Житель Волгограда открыл стрельбу по подросткам