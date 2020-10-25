В центр Минска стягиваются силовики

Милиция, внутренние войска и ОМОН стягиваются в центр белорусской столицы, где в воскресенье, 25 октября, ожидается очередная масштабная несанкционированная акция сторонников оппозиции, передает РИА «Новости».

В направлении центра по проспекту Независимости проехала колонна техники силовиков: грузовики для перевозки личного состава, автозаки, водометы, заградительные машины «Рубеж», сообщает агентство.

Отмечается, что белорусские правоохранители начали разворачивать свои силы на центральных площадях столицы заметно позже обычного.

25 октября истекает срок «народного ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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