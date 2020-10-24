Число случаев COVID-19 в мире превысило 42 млн

Число выявленных случаев заражения коронавируса нового типа в мире преодолело отметку в 42 млн. Об этом следует из данных американского университета Джонса Хопкинса.

По его информации, число случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 42 039 763.

При этом скончались уже 1 141 223 пациентов с COVID-19. С момента начала пандемии коронавируса выздоровели более 28 млн заболевших.

В России выявили более 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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