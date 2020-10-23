Собянин заявил, что темпы распространения коронавируса в Москве замедляются
Михаил Кириллов
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия коронавируса в Москве начала замедляться, а специалисты не наблюдают взрывного роста заболеваемости, передает ТАСС.
«Эпидемия замедляется. Рост идет, но более медленными темпами. Нет такого взрывного роста», — сказал мэр.
В Москве, по данным на 23 октября, коронавирусом заразились 386 908 человек, выздоровел 285 271 пациент, умерли — 6 249.
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