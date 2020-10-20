Производитель российских аппаратов ИВЛ усомнился в их утилизации в США

В российский концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), выпускающий аппараты ИВЛ, не поступала информация об утилизации 45 аппаратов в США, которые американская сторона получала из Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам представителя КРЭТ, в компанию не приходили какие-либо официальные документы на этот счет.

«Есть публикации в определенных СМИ, но вряд ли они могут восприниматься как источник официальной и заслуживающей доверия информации», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 45 аппаратов ИВЛ, доставленные в США из России в начале апреля, были утилизированы. По информации американского портала BuzzFeed, приборы не стали использовать из-за технических проблем, так как для их работы требовалось электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами. Кроме того, на это повлияли сообщения о пожарах в российских больницах, где использовались данные аппараты.

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