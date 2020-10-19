В Ленобласти прошли первые сильные снегопады

В Ленобласти в ночь на 19 октября прошли первые сильные снегопады. В Петербурге утром был мокрый снег с дождем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«Первые сильные снегопады минувшей ночью зафиксированы в Киришском, Лодейнопольском и Подпорожском районах Ленобласти», — рассказали в пресс-службе.

В Петербурге в понедельник ожидается облачная погода и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

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