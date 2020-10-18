Минск оценил потери бюджета с момента начала протестов 9 августа

Прокурор Минска Олег Лаврухин рассказал, сколько столица Белоруссии потеряла в бюджете за время начавшихся 9 августа протестов. Об этом сообщает телеканал СТВ.

По его словам, ущерб коммунальным службам и бюджету составил около $350 тыс. (900 тыс. рублей).

Минский прокурор при этом добавил, что органы прокуратуры города поставили на особый контроль вопрос возмещения средств за проходящие акции протеста.

«Безусловно, часть этой суммы будет охвачена в том числе и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления», — заявил Лаврухин.

Кроме того, он подчеркнул, что от ответственности за происходящее в столице не должен уйти никто.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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