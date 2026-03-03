Размер шрифта
Россиянам рассказали, подорожает ли бытовой газ из-за войны на Ближнем Востоке

Депутат Ананских: бытовой газ для россиян не подорожает из-за конфликта в Иране
Александр Кряжев/РИА Новости

Из-за войны в Иране и перекрытия крупных логистических путей цена за 1 тысячу кубометров газа на европейской бирже достигла 700 евро впервые с 2023 года. Рост стоимости сжиженного природного газа не отразится на платежках россиян, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Цена за бытовой газ не увеличится, потому что мы сами себя обеспечиваем в полном объеме. Не только мы себя обеспечиваем, но и мы являемся крупными экспортерами нефти и газа, поэтому для россиян это никак не отразится. Не думаю, что этот конфликт [в Иране] продлится годами, месяцами. Конечно, нефтегазовые компании сумеют что-то дополнительно заработать на внешних рынках», — сказал он.

Депутат Ананских заявил, что высокая цена на СПГ неблагоприятно повлияет на страны Евросоюза.

«СПГ сейчас резко подорожал, потому что Америка не имеет таких объемов, чтобы снабжать целиком Европу. Производство персидского газа СПГ было остановлено и, соответственно, ценник на рынке резко подскочил. Это еще раз говорит о глупости европейских руководителей, которые оторвали себя от трубопроводного нефти и газа из России, который был самым дешевым. Они сейчас пожинают плоды своей, мягко говоря, недальновидной экономической политики», — заключил он.

28 февраля Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану. В тот же день по Ирану ударили и США. В ответ на атаки Иран нанес удары по близлежащим странам Ближнего Востока, на которых располагаются военные базы США. Кроме того, Тегеран перекрыл Ормузский пролив в Персидском заливе, через который проходит 30% мировых поставок сжиженного природного газа и 20% нефти. Цена газа на бирже в Европе превысила 700 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с января 2023 года.

С чего началось противостояние с Ираном, как на него повлияла ядерная программа страны и что, по мнению экспертов, будет дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, подешевеет ли бензин из-за войны на Ближнем Востоке.

 
