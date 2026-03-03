Песков напомнил, что вмешательство в дела других стран нарушает международное право

Россия придерживается принципов международного права, среди которых уважение суверенитета государств и невмешательство в их дела. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал притязания США на Кубу и действия против Венесуэлы и Ирана.

«Мы являемся сторонниками международного права. И мы, разумеется, привержены принципам уважения суверенных государств и принципам невмешательства в их внутренние дела», — сказал он.

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что следующей целью США после Ирана будет Куба. До этого президент США Дональд Трамп не исключил «дружественного захвата Кубы».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Глава Белого дома в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».