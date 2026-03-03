Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка. С чем связаны их разногласия?

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров на полях Генассамблеи ООН, 23 сентября 2025 года

Президент США Дональд Трамп сравнил Владимира Зеленского с шоуменом XIX века Финеасом Тейлором Барнумом — человеком, который «мог продать что угодно и когда угодно». Украинский лидер заявил, что Трамп изначально был «не на его стороне». Подробнее о разногласиях между Трампом и Зеленским — в материале «Газеты.Ru».

«Сотни миллиардов долларов»

Во вторник президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на украинское руководство, прибегнув к исторической аллюзии. В публикации в Truth Social он сравнил украинского президента Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом — предпринимателем и шоуменом XIX века, основателем бродячего цирка и одним из символов агрессивного PR. Ранее Трамп отмечал, что Барнум умел «продать что угодно и когда угодно», независимо от реальной ценности продукта.

«Сонный [экс-президент США] Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому!) Сотни миллиардов долларов. И, хотя он раздал так много [оружия] сверхвысокого качества (бесплатно!), он не потрудился заменить его», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Финеас Барнум вошел в историю как создатель музея диковин в Нью-Йорке, организатор сенсационных гастролей и сооснователь знаменитого цирка. Его имя часто связывают с формулой «публике нужно зрелище» и зарождением индустрии массовых развлечений.

«Трамп не на моей стороне»

На фоне резких высказываний из Вашингтона в Киеве также не скрывают неприязни. В интервью норвежскому телеканалу NRK Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает Трампа как своего союзника в противостоянии с Россией.

«Трамп сказал мне в самом начале, что он будет посередине, будет посредником между мной и [президентом России Владимиром] Путиным... Но он посредник, он не на моей стороне», — сказал Зеленский.

Несколько дней назад Трамп назвал «безумием» продолжение конфликта после того, как Владимир Зеленский заявил о нежелании выводить подразделения ВСУ из Донбасса . Украинский лидер в резкой форме отверг такой вариант урегулирования, назвав его «чушью собачей» .

Еще в начале декабря президент США высказывался о необходимости для Киева принять условия мирного соглашения, отметив, что ситуация складывается не в пользу Украины. В интервью Politico он рекомендовал Зеленскому «взять себя в руки» .

«Ему придется взять себя в руки и начать принимать условия. Вы знаете, когда проигрываете. А он проигрывает», — подчеркнул американский лидер.

Тогда он также провел параллель с Барнумом, отметив, что тот «мог продать любой продукт в любое время», и добавил, что «Зеленский договорился с «мошенником Байденом», чтобы тот дал ему 350 миллиардов долларов».

Скандал и просьбы

В последние месяцы Дональд Трамп отказался от практики совместных пресс-конференций в Овальном кабинете с иностранными лидерами перед закрытой частью переговоров, сообщили источники Politico.