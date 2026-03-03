Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка. С чем связаны их разногласия?

Президент США Трамп сравнил Зеленского с уличным циркачом Финеасом Барнумом
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров на полях Генассамблеи ООН, 23 сентября 2025 года
AP/Reuters

Президент США Дональд Трамп сравнил Владимира Зеленского с шоуменом XIX века Финеасом Тейлором Барнумом — человеком, который «мог продать что угодно и когда угодно». Украинский лидер заявил, что Трамп изначально был «не на его стороне». Подробнее о разногласиях между Трампом и Зеленским — в материале «Газеты.Ru».

«Сотни миллиардов долларов»

Во вторник президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на украинское руководство, прибегнув к исторической аллюзии. В публикации в Truth Social он сравнил украинского президента Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом — предпринимателем и шоуменом XIX века, основателем бродячего цирка и одним из символов агрессивного PR. Ранее Трамп отмечал, что Барнум умел «продать что угодно и когда угодно», независимо от реальной ценности продукта.

«Сонный [экс-президент США] Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому!) Сотни миллиардов долларов. И, хотя он раздал так много [оружия] сверхвысокого качества (бесплатно!), он не потрудился заменить его», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Финеас Барнум вошел в историю как создатель музея диковин в Нью-Йорке, организатор сенсационных гастролей и сооснователь знаменитого цирка. Его имя часто связывают с формулой «публике нужно зрелище» и зарождением индустрии массовых развлечений.

«Трамп не на моей стороне»

На фоне резких высказываний из Вашингтона в Киеве также не скрывают неприязни. В интервью норвежскому телеканалу NRK Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает Трампа как своего союзника в противостоянии с Россией.

«Трамп сказал мне в самом начале, что он будет посередине, будет посредником между мной и [президентом России Владимиром] Путиным... Но он посредник, он не на моей стороне», — сказал Зеленский.

Несколько дней назад Трамп назвал «безумием» продолжение конфликта после того, как Владимир Зеленский заявил о нежелании выводить подразделения ВСУ из Донбасса. Украинский лидер в резкой форме отверг такой вариант урегулирования, назвав его «чушью собачей».

Еще в начале декабря президент США высказывался о необходимости для Киева принять условия мирного соглашения, отметив, что ситуация складывается не в пользу Украины. В интервью Politico он рекомендовал Зеленскому «взять себя в руки».

«Ему придется взять себя в руки и начать принимать условия. Вы знаете, когда проигрываете. А он проигрывает», — подчеркнул американский лидер.

Тогда он также провел параллель с Барнумом, отметив, что тот «мог продать любой продукт в любое время», и добавил, что «Зеленский договорился с «мошенником Байденом», чтобы тот дал ему 350 миллиардов долларов».

Читайте также
«Когда вы проигрываете, надо соглашаться». Трамп дал совет Зеленскому

Скандал и просьбы

В последние месяцы Дональд Трамп отказался от практики совместных пресс-конференций в Овальном кабинете с иностранными лидерами перед закрытой частью переговоров, сообщили источники Politico.

Автор статьи напомнил, что одна из таких встреч в прошлом году закончилась скандалом: во время общения с журналистами Зеленский вступил в словесную перепалку с американским лидером, после чего подвергся продолжительной критике. По оценке издания, происходящее тогда напоминало реалити-шоу.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!