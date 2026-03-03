Кремль: Путин сделает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.

«Путин, безусловно, будет прикладывать и прикладывает все усилия для разрядки напряженности», — сказал он журналистам.

Накануне президент РФ обсудил ситуацию в регионе с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Кроме того, Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, а также президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Вашингтон объяснил это «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле оценили возможность помочь Ирану в рамках объединения БРИКС.