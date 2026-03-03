Размер шрифта
В Кремле рассказали, собирается ли Путин созваниваться с Трампом

Песков заявил, что у Путина пока не планируется телефонный разговор с Трампом
Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Президент России Владимир Путин пока не планирует созваниваться с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока разговора с Трампом не планируется», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

2 марта президент России провел телефонные разговоры с лидерами ряда ближневосточных стран, обсудив с ними эскалацию в регионе. У главы государства состоялись беседы с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль Тани, королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль Халифом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Как рассказал Трамп, действия Вашингтона и еврейского государства обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, его спасти не удалось. Иран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили возможность оказания помощи Ирану в рамках БРИКС.

 
