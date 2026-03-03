Размер шрифта
С Ближнего Востока на фоне конфликта за день планируют вывезти 4,5 тысячи россиян

Минтранс: авиакомпании запланировали 24 вывозных рейса с Ближнего Востока
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Российские и зарубежные авиакомпании во вторник запланировали 24 вывозных рейса с Ближнего Востока. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса России.

По информации ведомства, суммарно за 3 марта российские и зарубежные авиакомпании планируют вывезти в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Омана около 4,5 тысяч пассажиров.

Согласно сообщению Минтранса, накануне из Абу-Даби и Маската в Москву прибыли рейсы с 484 пассажирами. За сегодня, по данным на 12:00 мск, в Россию вернулись 520 пассажиров. В ведомстве уточнили, что, помимо Москвы, рейсы выполняются также в Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.

2 марта стало известно, что из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства в ОАЭ застряли 50 тыс. россиян. Многие из них столкнулись с проблемами: им приходится самим искать и оплачивать жилье, так как авиакомпании не помогают с размещением. Те, кто запланировал отпуск в ОАЭ, но еще не вылетел в страну, теперь пытаются отменить туры, но туроператоры заставляют их выплачивать огромные штрафы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих выезд из ОАЭ.

 
