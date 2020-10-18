В России выявили больше 15 тысяч новых случаев коронавируса
Катерина Медведева
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В России за минувшие сутки выявили 15 099 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Умерли еще 185 человек, выздоровели 5 377.
Всего в стране зафиксировано 1 399 334 случая инфицирования, вылечились 1 070 576 пациентов, скончались 24 187.
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