В России выявили больше 15 тысяч новых случаев коронавируса

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В России за минувшие сутки выявили 15 099 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Умерли еще 185 человек, выздоровели 5 377.

Всего в стране зафиксировано 1 399 334 случая инфицирования, вылечились 1 070 576 пациентов, скончались 24 187.

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