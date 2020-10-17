Еще 2001 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Московские медики смогли вылечить от коронавируса еще 2001 пациента, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, с начала пандемии в Москве выздоровели после заражения коронавирусом более 272 тыс. человек.

Согласно последним данным, в Москве выявлено почти 353 тыс. заболевших, скончались 5,8 человек. Всего в России зафиксировали более 1,3 млн заразившихся коронавирусом, из них более 1 млн пациентов уже выздоровели, свыше 23,7 тыс. человек умерли. Активными случаями инфекции на данный момент считаются 289 008.

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