Сильный ветер ожидается в Москве в выходные
Анна Светлова
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Сильный ветер до 13 метров в секунду ожидается в Москве в субботу и воскресенье, 17-18 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.
Отмечается, что в субботу вечером и весь день воскресенья погода будет зависеть от циклона.
Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 16 октября, днем температура воздуха прогреется до +6...8°С. Северный ветер достигнет скорости 5—10 м/с.
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