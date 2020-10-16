Сильный ветер ожидается в Москве в выходные

Сильный ветер до 13 метров в секунду ожидается в Москве в субботу и воскресенье, 17-18 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Отмечается, что в субботу вечером и весь день воскресенья погода будет зависеть от циклона.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 16 октября, днем температура воздуха прогреется до +6...8°С. Северный ветер достигнет скорости 5—10 м/с.

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