Исследование: «Ремдесивир» почти не снижает смертность от COVID-19
Максимс Краюшкинс
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Препарат «Ремдесивир» почти не оказывает влияния на смертность от COVID-19. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на
исследование Всемирной организации здравоохранения.
«Схемы лечения, при которых применялись лекарства ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон, как оказалось, почти не влияют на смертность пациентов в больницах», — говорится в сообщении.
Накануне министерство здравоохранения РФ зарегистрировало отечественный и импортный препараты «Ремдесивир».
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