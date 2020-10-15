Исследование: «Ремдесивир» почти не снижает смертность от COVID-19

Препарат «Ремдесивир» почти не оказывает влияния на смертность от COVID-19. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на

исследование Всемирной организации здравоохранения.

«Схемы лечения, при которых применялись лекарства ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон, как оказалось, почти не влияют на смертность пациентов в больницах», — говорится в сообщении.

Накануне министерство здравоохранения РФ зарегистрировало отечественный и импортный препараты «Ремдесивир».

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