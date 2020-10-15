В Минздраве назвали условие госпитализации при COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что амбулаторное лечение коронавируса возможно, однако при неэффективности на третьи сутки пациент должен направляться в стационар. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мурашко отметил, что в случае неэффективности амбулаторной терапии пациент именно в этот срок должен направляться в стационар, не позднее, так как это влияет на исход болезни.

За минувшие сутки в России было зафиксировано 13 754 заразившихся коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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