Минобрнауки рекомендует преподавателям старше 65 лет вести пары удаленно

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в эфире канала «Россия-1» сообщил, что преподавателям вузов старше 65 лет рекомендуется вести пары в дистанционном режиме.

Министр отметил, что эти педагоги входят в группу риска по COVID-19, поэтому им лучше соблюдать домашний режим.

По словам Фалькова, большинство преподавателей уже прислушались к рекомендациям ведомства.

Он подчеркнул, что решение в данном случае принимает сам педагог, специальных указаний об уходе всех преподавателей на карантин нет.

Ранее в Министерстве просвещения заявили, что массового перевода школ в России на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса не планируется.

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