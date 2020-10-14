Минобрнауки рекомендует преподавателям старше 65 лет вести пары удаленно
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в эфире канала «Россия-1» сообщил, что преподавателям вузов старше 65 лет рекомендуется вести пары в дистанционном режиме.
Министр отметил, что эти педагоги входят в группу риска по COVID-19, поэтому им лучше соблюдать домашний режим.
По словам Фалькова, большинство преподавателей уже прислушались к рекомендациям ведомства.
Он подчеркнул, что решение в данном случае принимает сам педагог, специальных указаний об уходе всех преподавателей на карантин нет.
Ранее в Министерстве просвещения заявили, что массового перевода школ в России на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса не планируется.
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