В школах Подмосковья выявили 230 случаев COVID-19 за всю пандемию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах Московской области за время пандемии было выявлено 230 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам губернатора, за все время пандемии было выявлено 230 случаев заражения коронавирусом нового типа. Он добавил, что когда это происходит, директор школы сам принимает решение об отправлении класса на карантин и дистанционное обучение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.

Также глава региона добавил, что необходимо подготовить к 1 ноября 15 тысяч коек для тех, кто может заразиться коронавирусом. Он поручил найти во всех округах Подмосковья дополнительных врачей, медперсонал и машины «скорой». Это нужно для оказания быстрой и надежной помощи всем, кто в ней нуждается.

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