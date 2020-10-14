Губернатор Костромской области заразился коронавирусом

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Губернатор Костромской области Сергей Ситников заразился коронавирусом, пишет пресс-служба регионального правительства.

«У губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявлена коронавирусная инфекция. Наличие заболевания показал тест», — говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор будет работать из дома, из-за чего запланированная на 15 октября церемония вступления в должность переносится на более поздний срок.

В Костромской области коронавирусом заразились 5 648, выздоровели 3 999, погибли 90 человек.

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