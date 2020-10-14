Более 38 млн случаев COVID-19 выявили в мире

В мире выявлено более 38 млн случаев заражения коронавиурсом нового типа, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Всего заболел 38 006 121 человек, скончались 1 083 875 пациентов с COVID-19, следует из опубликованной статистики.

В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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