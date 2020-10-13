Роспотребнадзор обнаружил COVID-19 в смывах различных объектов

Роспотребнадзор обнаружил несколько положительных проб на COVID-19 в образцах смывов с поверхностей различных объектов окружающей среды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, коронавирус был выявлен в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах.

Уточняется, что всего Роспотребнадзор провел свыше 100 тысяч исследований, 134 из них оказались положительными.

В общей сложности в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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