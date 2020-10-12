В Дагестане районную администрацию забросали камнями

В Цунтинском районе Дагестана недовольные результатами выборов жители забросали администрацию камнями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Координационного совета НКО в республике Шамиля Хадулаева.

По его словам, граждане недовольны тем, что председателем районного собрания был избран Исрапил Абдулаев.

Хадулаев сообщил, что на место инцидента прибыли сотрудники полиции. Жители района устроили с ними потасовку.

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