В Дагестане районную администрацию забросали камнями
Валерия Исполатова
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В Цунтинском районе Дагестана недовольные результатами выборов жители забросали администрацию камнями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Координационного совета НКО в республике Шамиля Хадулаева.
По его словам, граждане недовольны тем, что председателем районного собрания был избран Исрапил Абдулаев.
Хадулаев сообщил, что на место инцидента прибыли сотрудники полиции. Жители района устроили с ними потасовку.
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