Неизвестная зеленая жидкость попала в Москву-реку
Карина Казанцева
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Зеленая вода течет в Москву-реку в районе Пречистенской набережной, пишет РИА «Новости».
На место уже приехали специалисты, они взяли пробы воды.
По словам очевидцев, поток пахнет канализацией. Откуда взялась вода и опасна ли она, пока не сообщается.
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