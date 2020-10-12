Неизвестная зеленая жидкость попала в Москву-реку

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Зеленая вода течет в Москву-реку в районе Пречистенской набережной, пишет РИА «Новости».

На место уже приехали специалисты, они взяли пробы воды.

По словам очевидцев, поток пахнет канализацией. Откуда взялась вода и опасна ли она, пока не сообщается.

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