В Чечне ликвидированы двое боевиков

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Двое вооруженных боевиков ликвидированы в Чечне, передает ТАСС со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы двое вооруженных бандитов», — сообщили в НАК.

Других подробностей спецоперации не приводится.

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