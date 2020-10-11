В Чечне ликвидированы двое боевиков
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Двое вооруженных боевиков ликвидированы в Чечне, передает ТАСС со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
«В Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы двое вооруженных бандитов», — сообщили в НАК.
Других подробностей спецоперации не приводится.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Перестрелка в горах: ФСБ и МВД пресекли теракт
— Сдаться отказались: в Ингушетии застрелили двух боевиков