В Армении уволен глава службы нацбезопасности
Анна Светлова
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В Армении уволен глава службы национальной безопасности Аргишти Кярамян. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующий указ подписал президент республики Армен Саркисян.
«Освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности», — говорится в сообщении.
Кярамян был назначен главой армянской службы национальной безопасности 8 июня 2020 года указом президента страны.
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