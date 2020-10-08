В Армении уволен глава службы нацбезопасности

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В Армении уволен глава службы национальной безопасности Аргишти Кярамян. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий указ подписал президент республики Армен Саркисян.

«Освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Кярамян был назначен главой армянской службы национальной безопасности 8 июня 2020 года указом президента страны.

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