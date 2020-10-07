В Италии продлили режим ЧС из-за коронавируса до 31 января

Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Италии продлен до 31 января 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на Совмин республики.

Таким образом, режим ЧС в связи с пандемией в Италии будет длиться год. Его ввели в январе 2020 года и продлевали один раз в конце июля до 15 октября.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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