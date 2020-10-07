Посетителям московских ТРЦ выписали штрафы за отсутствие масок

Московские полицейские совместно с сотрудниками Объединения административно-технических инспекций выявили посетителей торговых центров, нарушающих масочный режим. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Отмечается, что штрафы были выписаны покупателям в ТРЦ «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания».

Всего правоохранители составили 53 административных протокола по статье 3.18.1 КоАП Москвы. За каждое нарушение предусмотрен штраф в размере 4000 руб.

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