В Приморье пьяный мужчина из ревности заживо сжег возлюбленную

В Уссурийске будут судить мужчину, который заживо сжег возлюбленную

В Приморье перед судом предстанет 49-летний житель Уссурийска, который из ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег свою знакомую, спасти женщину не смогли. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в поселке Партизан на улице Заречной. Пьяный обвиняемый приревновал свою 50-летнюю возлюбленную, между ними возникла ссора. В ходе конфликта он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Спасти пострадавшую не удалось.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить пожизненное лишение свободы.

До этого россиянин поджег дом бывшего начальника из-за размера зарплаты. Семья владельца использовала дом как летнюю дачу, и в момент поджога там никого не было. Обошлось без пострадавших, однако сумма ущерба составила около 6 млн рублей.

Ранее россиянка сожгла дом с семью мужчинами после ссоры с мужем.
 
