Захваченные пиратами в Гвинейском заливе трое россиян освобождены

Захваченные в мае текущего года пиратами в Экваториальной Гвинее трое граждан России освобождены и доставлены в Нигерию. Об этом сообщает Российский профессиональный союз моряков со ссылкой на данные посольства РФ в Нигерии, передает ТАСС.

Отмечается, что 5 октября в результате совместных усилий сотрудников посольства РФ в Абудже, нигерийских властей и судоходной компании удалось освободить троих российских моряков, взятых в плен с судов «Rio Mitong» и «Djibloho».

В мае текущего года два судна с гражданами России на борту подверглись атакам пиратов в Гвинейском заливе. В первом случае пираты на скоростной лодке под флагом Коморских Островов совершили нападение на грузовое судно RIO MITONG. Второе нападение было совершено в отношении научно-исследовательского судна DJIBLOHO. Всего были похищены трое россиян и один украинец.

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