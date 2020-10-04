В Совфеде рассказали о будущем Навального в России

Российский сенатор Андрей Климов в интервью «Парламентской газете» спрогнозировал будущее Алексея Навального, который вышел из комы и находится на реабилитации в Германии.

По мнению члена Совфеда, западные «кукловоды» продолжат «опеку» над ним в случае, если решат, что возвращение блогера в Россию — это правильное решение.

«Кстати, до того, как его вывезли, он тоже вполне явно был опекаем той стороной», — утверждает Климов.

По словам сенатора, люди, подобные Навальному, используются Западом в качестве «штурмовых отрядов» для поиска «слабого места» в стране.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. В настоящее время Навальный уже выписался из больницы и проходит курс реабилитации. Он заявил, что за его отравлением «стоит лично Путин».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кадыров удивился, что Навальный не назвал его заказчиком своего «отравления»

— МИД РФ: Берлин отказал российским дипломатам в консульском доступе к Навальному

— Генпрокуратура РФ направила Берлину четвертый запрос о правовой помощи по делу Навального