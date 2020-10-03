В Польше зафиксировано рекордное число заражений COVID-19 за сутки

Очередной антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки установлен в Польше — 2 367 случаев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

По данным министерства, общее число заражений в республике возросло до 98 140. На карантине из-за подозрений на инфекцию находятся 158 038 человек.

Жертвами инфекции с начала пандемии стали 2 604 пациента, 34 из них скончались за последние сутки.

Вылечились от заболевания 72 209 жителей страны.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 34 млн заболевших, более 25 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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